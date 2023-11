Mike Verweij ziet het als een ‘afgang’ voor Michael van Praag en Louis van Gaal dat Ajax er niet in geslaagd is om de startdatum van Alex Kroes als algemeen directeur naar voren te halen. Vrijdag plaatste Kroes op zijn LinkedIn-pagina dat hij per 15 maart 2024 weer aan het werk gaat, waarmee de hoop op een vroegere start verkeken lijkt.

“Ik vind het wel een beetje een afgang voor Louis van Gaal en Michael van Praag”, zegt Verweij vrijdag in de podcast Kick-Off van De Telegraaf. “Die zijn naar Alkmaar gereden om een gesprek aan te gaan met Robert Eenhoorn en René Nelissen. Het was een heel goed gesprek en er waren aanknopingspunten, maar dan krijg je het toch niet voor elkaar.” Valentijn Driessen spreekt van ‘een nadeel’ voor Ajax. “Maar ik begrijp AZ ook wel: daar hebben ze geen boodschap aan de problemen bij Ajax.”



Kroes had een concurrentiebeding bij zijn vorige club AZ, waardoor hij niet meteen aan de slag kon in Amsterdam….

