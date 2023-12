‘Ik hoop niet dat dit m’n mooiste is’ – Voetbal International

Scoren zoals hij vrijdagavond deed, zien we Henk Veerman niet vaak doen. De spits van ADO Den Haag zag zijn kans tegen NAC Breda en probeerde het met een stiftje over doelman Roy Kortsmit heen. Veerman maakte zo een mooie goal, maar bleef er wel nuchter onder.

‘Ik vond ‘m wel mooi, maar ik hoop niet dat dit m’n mooiste is’, vertelde de boomlange spits bij ESPN. ‘Mijn aanname was niet perfect, de bal ging wat naar buiten. De keeper kwam iets te ver naar voren, dan heb je maar een kans. Als de bal dan zo binnenvalt, mag je tevreden zijn. Maar die aanname was echt heel slecht. Ik kon weinig kanten meer op.’

Veerman maakte de 0-1 van Roy Kuijpers goed en door twee goals van Daryl van Mieghem won ADO met 3-1. ‘NAC is een heel goede ploeg met individuele kwaliteiten. Zelfs met 3-1 voor weet je dat ze nog kunnen scoren. We hebben het heel zakelijk opgelost in de tweede helft.’