‘Ik heb er geen antwoord op’ – Voetbal International

Ajax maakt in de Eredivisie de slechtste seizoenstart sinds 2016 mee, bij de Amsterdammers is er duidelijk het besef dat het beter moet. Maar hoe? Dat vroeg middenvelder Branco van den Boomen zichzelf ook af na de wedstrijd tegen Fortuna Sittard .

Van den Boomen verscheen net als trainer Maurice Steijn voor de camera bij ESPN. ‘Ik denk dat we ons moeten realiseren dat we tijd nodig hebben’, aldus de middenvelder die transfervrij overkwam van Toulouse. ‘Je speelt met jongens die je nauwelijks kent en geen band mee hebt. Die band probeer je in een paar dagen te creëren, maar dat is niet makkelijk.’