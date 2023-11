‘Ik ga wat anders doen als Ajax speelt, dit is FC Knudde’

Marco van Basten al in de toekomst niet meer iedere wedstrijd van Ajax gaan aanzetten. De analist van Ziggo is van mening dat het spel van Ajax niet leuk is om naar te kijken, waardoor hij op de momenten dat de Amsterdammers moeten spelen wat anders gaat doen.

“Ja, ik heb gisteren ook zitten kijken”, begint Van Basten als presentator Wytse van der Goot de wedstrijd van Ajax tegen Almere City. aanhaalt in het programma Rondo: “Het is vreemd, dit is FC Knudde. Ik moet zeggen ze doen hun best, maar ze zijn niet goed genoeg. Ik ga wat anders doen als ze spelen, ik ga wat anders kijken. Het is niet leuk om naar te kijken”, zegt Van Basten. “Er zijn te veel spelers die gewoon niet goed genoeg zijn.”



Volgens tafelgast Dick Advocaat is trainer John van ‘t Schip afhankelijk van de eerst volgende transferperiode, want de oud-trainer denkt dat het momenteel lastig is om wat te veranderen: “Als trainer is het natuurlijk moeilijk om te kijken of er…

