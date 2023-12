‘Ik ga niks veranderen, dit is mijn vak’ – Voetbal International

Etienne Vaessen (28) staat sinds enkele weken weer onder de lat bij RKC Waalwijk. Zijn leven als doelman in de anonimiteit veranderde plotseling door de botsing en de bijbehorende hoofdkwetsuur. In de week dat het restant van de gestaakte wedstrijd tegen Ajax werd uitgespeeld, kijkt hij nog één keer terug.

Het beeld dat Brian Brobbey zijn shirt overhandigde aan Etienne Vaessen zal voor eeuwig op het netvlies staan. Het gaat de jaaroverzichten zeker halen. Na afloop van het restant van RKC Waalwijk-Ajax zocht de spits van de Amsterdammers de doelman van RKC op en deed hij wat hij zich had voorgenomen. ‘Mijn zoontje is fan van Brobbey’, lichtte Vaessen de geste toe. ‘Die liep van de zomer al in een shirtje van hem. Dat is een gek toeval, ik heb Brian die foto laten zien. Dit gaat die kleine geweldig vinden.’