‘Ik ben vijf jaar weg bij Ajax en ken gewoon helemaal niemand meer’ – Voetbal International

‘Dit voelt heerlijk’, vertelde Dijks aan ESPN over het gelijkspel tussen Fortuna en Ajax van zondagmiddag. ‘Maar ik denk dat er nog wel meer in zat, ook met die penalty natuurlijk. We zijn tevreden met een punt, maar het is hetzelfde als tegen Feyenoord. We moeten de lat eigenlijk hoger leggen voor onszelf. Om heel eerlijk te zijn, hadden we donderdag al gekeken naar de wedstrijd van Ajax (tegen Ludogorets, red.) en je ziet dat het niet het Ajax is van normaal.’