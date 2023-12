IJzersterk Inter kan bijzonder jaar in stijl afsluiten – Voetbal International

Voor Internazionale is 2023 een bijzonder jaar geworden. De grootmacht uit Milaan won in dit kalenderjaar de Italiaanse Super Cup en de Coppa Italia. Het had weinig gescheeld of de oogst was nog veel mooier geweest. In de Champions League-finale was Manchester City nipt te sterk en in de Serie A bleek Napoli in de tweede helft van vorig seizoen niet meer te achterhalen. Inter verloor in de zomer belangrijke spelers als Milan Skriniar, Andre Onana, Marcelo Brozovic en Romelu Lukaku. Toch zijn de verhoudingen in de Italiaanse competitie in het voordeel van de Nerazzurri gekanteld.