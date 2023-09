iiyama UC CAM80UM-1 review: voordelige huddle camera

De iiyama UC CAM80UM-1 is een betaalbare camera om kleine groepen vast te leggen voor (hybride) vergaderingen.

De Iiyama UC CAM80UM-1 is een solide webcam voor gebruik met kleine groepen. Hij is vooral bedoeld voor online vergaderingen en digitale meetings in groepen en heeft daarvoor handige eigenschappen.

In het voetspoor van de coronacrisis heeft bij veel bedrijven het concept van hybride werken postgevat. Deels thuis, deels op kantoor. Niet alleen voor individuele werknemers, maar ook voor bijvoorbeeld vergaderingen met meerdere deelnemers. Dat heeft de vraag naar goede oplossingen voor videovergaderingen flink gestimuleerd. Enige tijd geleden besloot monitorfabrikant iiyama zich daar aan te gaan wagen. De iiyama UC CAM80UM-1 is een van de producten die het Japanse bedrijf annonceerde. Deze camera werkt als een gewone webcam, maar kan een grotere groep mensen in beeld brengen.

iiyama UC CAM80UM-1: een huddle webcam

iiyama – met twee kleine i’s,…