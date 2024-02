iiyama G-Master GCB4580DQSN review: de goedkoopste superwide

De iiyama G-Master GCB4580DQSN geeft je heel veel werkruimte op een toch nog redelijk compacte monitor.

Superwide voor een superprijs, zo mogen we de iiyama G-Master GCB4580DQSN wel omschrijven. Deze paradoxale compacte grote monitor heeft op papier veel in huis om gamers én werkers aan te spreken. Hoe de praktijk uitpakt, lees je in onze review.

Bij het nieuwsbericht over de iiyama G-Master GCB4580DQSN repten we er al over: dit is een scherm met twee gezichten. Letterlijk én figuurlijk. Letterlijk, omdat je het ook als ProLite XCB4594DQSN kunt kopen. Die versie heeft een (nog) neutraler voorkomen, vooral aan de achterzijde. Maar ook figuurlijk: deze monitor heeft een hoop functies die aantrekkelijk zijn voor beeldschermwerkers, maar ook zaken die gamers weten te bekoren. Tel daarbij op een buitengewoon formaat en verhouding, en het is duidelijk: dit is een monitor die extra aandacht verdient.

iiyama G-Master GCB4580DQSN: dit moet je weten

De…