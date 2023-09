Igone de Jongh verbreekt relatie met Thijs Römer

Relatie Igone de Jongh en Thijs Römer

Waar het eerst een perfecte relatie leek, is er nu ontzettend veel aan het licht gekomen waardoor de relatie van Igone de Jongh en Thijs Römer – opnieuw – gestrand is.

Igone deelde in januari al een bericht op Instagram waarin ze de breuk met Thijs bevestigde. “Met een zwaar hart heb ik besloten mijn liefdesrelatie met Thijs te beëindigen.” Een maand later vond er een hereniging plaats, samen met Katja Schuurman. Of de twee op dit moment weer bij elkaar waren, is niet bekend.

In juni, net voor de zitting van Thijs Römer, vertelde Igone in het programma The Friday Move dat ze spijt had van het bekend maken van de breuk met Thijs op Instagram. “Achteraf had ik dat niet moeten doen. Laat ik het zo zeggen. En ik geef je gelijk dat ik had moeten denken: zoek het allemaal maar uit. Daar heb ik dan van geleerd. Van fouten kun je leren, toch?”

