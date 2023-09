IFA 2023 | TechFi

IFA 2023 nieuws

Dit jaar vindt weer als vanouds de IFA-beurs in Berlijn plaats. Of als vanouds? De beurs is toch weer wat kleiner dan het voorgaande jaar. Mogelijk doordat een nieuwe organisatie het roer heeft overgenomen, maar vermoedelijk ook doordat steeds meer TV-introducties naar CES in januari zijn verschoven. Philips schittert door afwezigheid, en ook LG en Sony zijn (veel) kleinschaliger aanwezig. Zelfs Samsung heeft een wat minder groots opgezette stand, al is dat bij dit bedrijf nog altijd een indrukwekkende aanwezigheid. Op deze pagina zie je een overzicht van wat ons opviel tijdens ons bezoek aan de beurs en de eromheen georganiseerde evenementen.