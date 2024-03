IEX slotcall van donderdag 21 maart 2024

Een recordstand komt nooit alleen. Vandaag zet de AEX een nieuwe top neer. De dank gaat uit naar de heer Powell, die gisteravond precies dat zei wat beleggers tegenwoordig graag willen horen. Ook de welhaast onstilbare honger naar chipaandelen stuwde de AEX naar een nieuw hoogtepunt.

Maar het is niet alleen feest in Amsterdam. Ook in de VS (gisteravond en vandaag), Azië, Europa en de rest van Europa werd er flink op de koopknop gedrukt. Fed-voorzitter Jerome Powell lichtte gisteravond het nieuwste rentebesluit – unchanged – toe en de woorden, hoewel zorgvuldig gekozen, leidden tot euforie.

Want hoewel de federal funds rate werd gehandhaafd op 5,25% tot 5,50% houden de Fed-bestuurders nog altijd rekening met drie renteverlagingen van ieder 25 basispunten dit jaar, als we afgaan op het nieuwe dotplot. Powell herhaalde wel dat een renteverlaging pas aan de orde is als de Fed er meer vertrouwen in heeft dat de inflatie duurzaam richting de 2% beweegt.

De Fed verwacht nu dat de…