IEX slotcall van donderdag 2 november 2023

Terwijl storm Ciarán Nederland flink ontregelt – veel scholen waren dicht, vluchten geannuleerd en de NS paste de dienstregeling aan – keken beleggers vandaag naar felgroene koersborden.

Belangrijker dan de weersomstandigheden buiten waren de opmerkingen die Fed-voorzitter Jerome Powell gisteren maakte na het rentebesluit. De rente ging zoals verwacht niet omhoog en de kans is steeds kleiner dat dit in de nabije toekomst wel gebeurt. Ofwel, men is opgelucht. Obligatierentes daalden overal, wat beleggers in aandelen extra munitie gaf om op de koopknop te drukken.

Op het Damrak kregen de cijfers van zwaargewichten ING en Shell een verschillend onthaal. ING maakte over Q3 een netto winst bekend van bijna 2 miljard euro en kondigde een nieuwe aandelen-inkoopprogramma aan van maar liefst 2,5 miljard euro. Beleggers reageerden allesbehalve euforisch. Bij opening daalde de koers met ruim drie procent om in de uren daarna amper te herstellen. Terecht? Het antwoord komt van analist…