IEX Slotcall van donderdag 11 januari 2024

Het grote wachten vandaag was op het Amerikaanse inflatiecijfer over december 2023. Dat viel tegen. Er was +3,2% voorzien, het werd 3,4%. De kerninflatie kwam uit op 3,9%, ook hoger dan de 3,8% die was verwacht. Een blijvend hoge inflatie maakt de kans op een spoedige renteverlaging van de Fed kleiner. Logisch dat aandelenkoersen prompt overal daalden. Na een felgroene opening eindigde de AEX de dag alsnog in de min. Ook in andere Europese beurzen werd vooral de verkoopknop ingedrukt, net als aan de andere kant van de oceaan.

Dit Amerikaanse inflatiecijfer is gunstiger

Excluding Shelter, US consumer prices rose 1.9% over the last year, the 7th consecutive month below 2%. pic.twitter.com/wlEkNofq3S — Charlie Bilello (@charliebilello) January 11, 2024

Iedereen in (en uit) bitcoin

Het andere grote nieuws van de dag was natuurlijk de toelating van een aantal bitcoin-ETF’s door de Amerikaansde SEC. Het ja-woord, waar bitcoinbeleggers al maanden op speculeerden, kwam gisteravond…