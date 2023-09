Ierse fan dolt met Fransen tijdens onderling kwalificatieduel en toont Argentijns shirt van Lionel Messi

De dag van de WK-finale tussen Argentinië en Frankrijk ligt weliswaar nog maar een paar maanden achter ons, maar het voelt inmiddels als een eeuwigheid geleden. In Argentinië wordt men het liefst elke dag nog herinnerd aan de afloop. Lionel Messi en consorten pakten, ondanks het feit dat ze diep in de tweede helft een 2-0 voorsprong uit handen gaven, na strafschoppen de wereldbeker. Voor de Fransen werd het een wedstrijd om snel te vergeten. Een Ierse fan bracht de slechte herinneringen donderdagavond echter weer naar boven in Parijs.

Frankrijk kroonde zich in 2018 voor de tweede keer in de historie tot de beste van de wereld. De ploeg van bondscoach Didier Deschamps was afgelopen winter in Qatar hard op weg om dat kunststukje te halen. De Fransen eindigden bovenaan in hun groep en waren in de knock-outfase te sterk voor achtereenvolgend Polen, Engeland en Marokko. De finale ging rampzalig van start voor Les Bleus, die na 45 minuten al tegen een 2-0 achterstand aan keken….