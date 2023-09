Iemand heeft $500.000 aan transactiekosten betaald om $200 aan Bitcoin te versturen

Een opmerkelijk incident heeft zich voorgedaan in de wereld van cryptocurrency, waarbij een gebruiker per abuis bijna 20 Bitcoin (BTC), ter waarde van circa $500.000, heeft uitgegeven aan transactiekosten voor het verplaatsen van slechts 0,074 Bitcoin, met een waarde van $200. Hiermee is een nieuw record gevestigd voor de hoogste transactiekosten ooit betaald in Amerikaanse dollars voor een enkele Bitcoin-transactie.

Wallet is van prominente Bitcoin-gebruiker

De crypto-wallet die verantwoordelijk is voor deze betaling is een prominente Bitcoin-gebruiker en heeft volgens Jameson Lopp, de CTO van Casa, meer dan 120.000 transacties verwerkt, zowel inkomend als uitgaand.

“De transactie die enkele uren geleden bijna 20 BTC, ter waarde van $500.000, heeft gekost, lijkt te zijn uitgevoerd met software van een uitwisselingsplatform of betalingsverwerker die mogelijk…