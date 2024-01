Identiteitscrisis voor Willem-Alexander? Gaat déze extreme sport beoefenen

Willem-Alexander is eigenlijk net een Kinder Suprise-ei: rond en bordevol verrassingen. Zo blijkt dat onze vorst er sinds kort een zeer extreme hobby

op nahoudt. Had Willem altijd al een rauw randje, of wijst dit op een beginnende middenlevenscrisis?

Harley Davidson

Naast een balletje slaan op de golfbaan en af en toe een KLM-vliegtuig lanceren, blijkt nu dat Willem-Alexander in zijn vrije tijd graag op opgevoerde tweewielers

klimt. Zo zou hij afgelopen jaar zelfs zijn motorrijbewijs hebben gehaald. Inmiddels staat er ook een Harley Davidson Road King Classic in zijn schuurtje.

Scala aan vervoersmiddelen

Maar hoe groot is de kans dat we onze monarch over het wegdek zien scheuren? Gezien het grillige Hollandse klimaat, blijft de stalen ros waarschijnlijk grotendeels ongebruikt. Gelukkig heeft Willem genoeg opties voor de druilerige dagen. De koninklijke familie beschikt namelijk over een scala aan vervoersmiddelen, van…