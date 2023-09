‘ideale moment’ voor baan met meer toekomstperspectief

Leestijd: 2 minuten

De combinatie van lage werkloosheid, de huidige recessie en economische uitdagingen biedt het “ideale moment” om over te stappen naar een baan met meer toekomstperspectief. Volgens uitzendconcern Randstad wordt een toekomstbestendige loopbaankeuze namelijk steeds belangrijker, omdat de werkloosheid naar verwachting toe zal nemen door de huidige economische omstandigheden.

Zo blijft de vraag naar vakmensen hoog, als gevolg van de energietransitie en andere maatschappelijke opgaven. Randstad constateert dat het tekort in veel sectoren “problematisch” is, bijvoorbeeld in het onderwijs, de bouw en de kinderopvang. Juist daardoor liggen er kansen voor mensen om in te stappen, aldus het uitzendbedrijf.

Als concreet voorbeeld noemt Randstad het aantal vacatures voor timmerman dat dit jaar met 26 procent steeg in vergelijking met vorig jaar. Dat is de grootste stijging in vacatures op beroepsniveau. Maar ook binnen de techniek is er in brede zin veel…