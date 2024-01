Iberdrola | Nog geen Amerikaanse droom voor nutsgigant

De aankondiging van de overname van PNM Resources door Iberdrola-dochter Avangrid was zo lang geleden dat deze bij veel beleggers misschien al wel – begrijpelijkerwijs – helemaal van de radar was verdwenen. In oktober 2020 kondigde Avangrid, het Amerikaanse nutsbedrijf waarin Iberdrola een belang heeft van 81,5%, een ‘fusie’ aan met PNM Resources. Aandeelhouders PNM Resources zouden $50,30 ontvangen, goed voor een overnamebedrag van $4,3 mrd. Inclusief de schuld van ruim $4 mrd was de transactie zo’n $8,3 mrd waard.

Destijds gingen Avangrid en PNM Resources er nog van uit dat het verkrijgen van goedkeuring van de federale autoriteiten voor deze fusie zo’n acht maanden…