HyperX Cloud III Wireless review: vertrouwde kwaliteit met lange adem

De HyperX Cloud III Wireless levert de vertrouwde klank en kwaliteit, met zeer lange werktijd op een acculading.



(Alle foto’s bij dit artikel zijn gemaakt door Tom Kauwenberg.)

Er zijn weinig gaming headsets zo iconisch als de HyperX Cloud reeks. De Cloud III zet de nuchtere visie voort. We nemen de draadloze HyperX Cloud III Wireless onder de loep om te zien of die de verwachtingen waarmaakt.

Sinds jaar en dag staan comfort en kwaliteit voorop bij de HyperX Cloud headsets, zonder ooit door te schieten in overdreven pocherigheid. De recentste Cloud III incarnatie past in die lijn, met doelgerichte verbeteringen in een licht verscherpt jasje. We testten de HyperX Cloud III Wireless en werden niet teleurgesteld.

Voor de volledigheid: HyperX biedt twee versies van de Cloud III aan. Het bekabelde (en breder inzetbare) Cloud III-model wordt verkocht voor bedragen rond de 85 euro. De Cloud III Wireless belooft 120 uur voor draadloos gebruik heeft een…