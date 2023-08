HyperX Cloud III Wireless belooft 120 uur gamen op een acculading

Heel eerlijk, we hadden het gemist in juni: de introductie van de HyperX Cloud III headset. Terwijl de Cloud toch een fameuze naam is bij kenners van gaming headsets. Met de HyperX Cloud III Wireless zijn we weer bij.

Het was een tijdje een hip modewoord in de techwereld: de pivot. Een radicale draai aan de bedrijfsstrategie. Halfgeleiderspecialist Kingston maakte een soort pivot in 2014, toen het gaming randapparatuur ging maken. Het eerste product was direct een megasucces: de HyperX Cloud. Opvolger Cloud II voegde een usb-adapter annex geluidskaart toe, en daarna bleef het lang stil. Tenminste, op het gebied van de Cloud: HyperX was zo’n succes, dat Kingston de hele divisie in 2021 voor 425 miljoen dollar verkocht aan HP. In dat jaar kwam ook nog de Cloud II Wireless uit. Nu is het tijd voor een…

Lees verder bij techfi.nl