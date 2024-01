Hunk alert! Zó zag Marco uit Winter Vol Liefde er vroeger uit

In Winter Vol Liefde wordt onder anderen Marco gevolgd tijdens zijn speurtocht naar liefde. Als kijker van de datingshow ken je hem als een vijftigplusser met poedelvacht en jampotglazen, maar vroeger had je je vriendin, zus en moeder uit zijn buurt moeten houden. De hoteleigenaar kon namelijk heel wat hartjes breken in zijn hoogtijdagen.

Zware tijd

Marco heeft een zware tijd achter de rug. Ruim drie jaar terug overleed zijn vrouw Marie-José. Het was Marco zijn droom om samen met zijn vrouw en zoontje Balder een chic boetiekhotel op te zetten en hier te vertoeven tot ver na hun pensioen. Deze wens van Marco en Marie-José is in ieder geval werkelijkheid geworden. De twee startten het hotel in een klein dorpje, op drie uur rijden van Oslo.

Alles verliep voorspoedig, totdat er bij Marie-José kanker geconstateerd werd. Drie jaar later overleed ze, vlak na haar 51e verjaardag. “Na een ongelooflijk lange, zware en…