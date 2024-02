Humberto Tan klimt uit diep financieel dal!

Het gaat hem eindelijk weer voor de wind..

RTL 4 talkshow presentator Humberto Tan zat het de afgelopen paar jaar niet altijd mee. Buiten de breuk met zijn partner Ineke Geenen door openbaar bedrog met o.a. Dionne Stax, holden de cijfers van zijn bedrijf Huta Holding B.V. behoorlijk achteruit.

Maar er is weer goed nieuws te melden. Humberto heeft zijn prive leven weer aardig op de rails en ook over zijn carriere heeft hij zeker niet te klagen. Buiten de talkshow zal hij deze zomer vanuit Parijs een programma presenteren over de Olympische Spelen.

MATTHIJS VAN NIEUWKERK

Een programma dat eerst was toebedeeld aan Matthijs van Nieuwkerk. Gelukkig gaat het ook financieel een stuk beter. Humberto is eigenaar van het bedrijf Huta Holding B.V., een groothandel in bovenkleding.

EIGEN VERMOGEN BEDRIJF

Bedroeg het eigen vermogen in 2015 nog 1,1 miljoen euro, in 2021 was dat ingestort baar een dieptepunt van 323.382 euro. Maar gelukkig laten de meest…