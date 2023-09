Humberto Tan had affaire met Dionne Stax: ‘We wilden het allebei’

Humberto Tan affaire Dionne Stax

Nadat Humberto Tan in 2019 besloot, om een affaire aan te gaan met Dionne Stax, besloot hij alsnog om te gaan knokken voor zijn relatie met Ineke Geenen. Hij ging dan ook in relatietherapie. “Dat komt omdat we allebei wilden“, vertelde Humberto tegen Vriendin.

Waarom bleven ze dan nog samen? “Ik denk uiteindelijk hartenpijn. Eenzaamheid, hartenpijn, gemis. Die drie dingen hebben er uiteindelijk voor gezorgd dat het weer goed werd.” Humberto en Ineke hebben nog altijd goed contact. “De buitenwereld maakt er een heel drama van. Maar dat is het niet, hoor. Ik ben er trots op dat we dit goed hebben gedaan. We hebben vanmorgen nog geappt. Ineke is nog altijd een fijne vriendin. We zijn dan geen liefdespartners meer, maar nog wel partners in het leven, alleen al omdat we samen kinderen hebben.”

Geen vader…