Huizenprijzen stijgen voor vierde maand op rij

Leestijd: 2 minuten

De prijs van Nederlandse koopwoningen is in september licht gestegen ten opzichte van de maand ervoor, zoals blijkt uit data van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster.

Met een toename van 0,6% in vergelijking met augustus, markeert september de vierde opeenvolgende maand van prijsstijgingen. Gemiddeld kostte een bestaande woning in september €422.175, hoewel dit nog steeds 3,5% lager is dan in dezelfde periode vorig jaar.

Het aantal woningverkopen is echter afgenomen; in september wisselden 16.089 huizen van eigenaar, een daling van 8,7% vergeleken met september vorig jaar. Deze trend weerspiegelt de voortdurende uitdagingen op de woningmarkt, waaronder het aanhoudende woningtekort in Nederland.

De stijgende prijzen worden deels toegeschreven aan dit woningtekort, maar ook aan de herstellende hypotheekrente, die eerder een daling van de huizenprijzen veroorzaakte doordat potentiële kopers minder konden lenen.

Echter,…