huizenmarkt lijkt nu definitief te herstellen

De woningmarkt vertoont tekenen van herstel, volgens recente gegevens van De Hypotheekshop en Ingage Franchise. Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar zijn de huizenprijzen in oktober met 2,5% toegenomen. Bovendien hebben kopers in meer dan een jaar niet zoveel hypotheekaanvragen ingediend.

Er is ook een opmerkelijke stijging in het gemiddelde hypotheekbedrag, dat nu 4-5% hoger ligt dan vorig jaar rond deze tijd. Ondanks de opwaartse trend van de hypotheekrente lijkt de woningmarkt zich te stabiliseren, wat in schril contrast staat met de lichte prijsdalingen die vorig jaar werden waargenomen toen de rente begon te stijgen. De Hypotheekshop merkt op dat er weer vaker overboden wordt en dat woningen zonder voorwaarden worden gekocht.

Het snelle herstel dit jaar komt na een periode waarin de verkoopprijzen waren gedaald. Zowel het CBS als de NVM hebben onlangs aangegeven dat huizenprijzen in opwaartse richting bewegen. Op hypotheekgebied is de rente…