Huizen in Nederland eind 2023 weer duurder dan jaar eerder

Koopwoningen zijn in de laatste drie maanden van het jaar weer in prijs gestegen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, meldt makelaarsvereniging NVM. Het gaat om de eerste stijging op jaarbasis sinds het derde kwartaal van 2022. Daarna begon een periode waarin rentestijgingen de huizenprijzen onder druk zetten, maar een krap aanbod zorgt nu weer voor prijsstijgingen.

In het vierde kwartaal van 2023 ging een bestaande woning in doorsnee voor 434.000 euro van de hand, 5,3 procent meer dan in het slotkwartaal van 2022. Ten opzichte van de voorgaande drie maanden stegen de huizenprijzen gemiddeld met 3,1 procent. Alle woningtypen stegen in prijs, met de sterkste stijgingen bij tussenwoningen, appartementen en 2-onder-1-kapwoningen.

Makelaars hadden het ook drukker dan een jaar eerder. Vergeleken met het vierde kwartaal van 2022 verkochten ze bijna 12 procent meer bestaande koopwoningen.

Aanbod

