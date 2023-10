Huisvriendin Caroline doet aangifte tegen de Meilandjes

Caroline van Eeden, de 62-jarige ex-huisvriendin van de familie Meiland, heeft aangifte gedaan tegen de bekendste Ik Vertrek-familie van Nederland.

Smaad

Op 10 januari van dit jaar deed Caroline aangifte van ‘smaad, belediging en laster’ tegen de drie leden van de Meiland familie. Ze beschrijft in haar boek dat ze meer dan vier uur op het politiebureau heeft doorgebracht en eindigde met een aangifte die zes pagina’s lang was. Deze pagina’s beschrijven de “gruwel” die haar in de afgelopen vier jaar is aangedaan. Of dat strafbaar is, zal moeten blijken.

Meilandjes putten haar uit

Ondanks dat ze zich had voorbereid op deze dag, geeft Caroline toe dat ze ‘doodsbang’ was. Ze voelde zich uitgeput en leeg. Ze beweert dat de familie haar leven vier jaar lang tot een “onbeschrijfelijke hel” heeft gemaakt, met leugens, valse beschuldigingen en kwetsende opmerkingen.

Na het doen van de aangifte voelde Caroline zich sterker dan ooit. Ze beschrijft het…