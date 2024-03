Huishoudens het haasje door verder stijgende cacaoprijs

Nederlandse huishoudens worden geconfronteerd met aanzienlijk hogere kosten voor chocolade deze Pasen. In een maand tijd is de prijs van het ingrediënt van de met Pasen massaal verorberde chocoladehazen en -eieren maar liefst 38% gestegen. Vergeleken met Pasen 2022 liggen de prijzen zelfs bijna tweeënhalf keer hoger, blijkt uit analyse van handels- en beleggingsplatform eToro.

Cacaoprijzen zijn deze twee jaar vooral zo hard gestegen, omdat belangrijke producerende landen te maken hadden met slechte weersomstandigheden door El Niño. Dit klimaatfenomeen leidt tot droger weer in sommige van de belangrijkste cacaoteeltgebieden, met name in West-Afrika. De impact op de oogst is significant. Prijzen bereikten op 18 maart een recordhoogte van $8.318 per ton.

Dit vertegenwoordigt wereldwijd een prijsstijging van meer dan 178% sinds Pasen 2023 en 231% sinds Pasen 2022. Chocoladeproducenten moeten op hun beurt weer chocolade zien te maken van die prijsstijging. Die belandt via supermarkten…