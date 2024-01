Je Huis Verduurzamen? Volg dan Deze Stappen

Duurzaamheid is een veelgehoord begrip tegenwoordig: door duurzamer te leven kunnen we allemaal een steentje bijdragen aan het milieu. Ook het verduurzamen van huizen is iets wat steeds vaker gedaan wordt. Door op een efficiëntere en groenere manier met energie om te gaan ben je niet alleen goed bezig voor het milieu, maar ook voor je eigen portemonnee. Ben jij benieuwd hoe je jouw huis kunt (laten) verduurzamen. Van isoleren tot vloerverwarming laten leggen: door het stappenplan van dit artikel te volgen komt het verduurzamen helemaal goed.

Begin met het isoleren

De eerste stap naar een duurzamer huis is het goed isoleren van het huis. Door het huis goed te laten isoleren zal het warmer blijven in de winter en koeler in de zomer, waardoor je dus veel minder hoeft te verwarmen. Begin met de isolatie van het dak: warmte stijgt naar boven, dus het zal de woning als eerst verlaten via het dak. Daarna is het tijd voor isolatie van de muren en de vloer. Vloerisolatie is vooral belangrijk voor woningen met een kruipruimte. Als laatste is het aan te raden om enkel glas te laten vervangen door dubbel of driedubbel glas. Hierdoor gaat er ook geen warmte verloren door de ramen.

Gebruik hernieuwbare energiebronnen

Nadat de woning van top tot teen geïsoleerd is, kun je andere, duurzamere energiebronnen gaan gebruiken. Door deze energiebronnen te gebruiken ben je vaak niet meer afhankelijk van een energienet. Naast dat je dan groener bezig bent, scheelt dat ook een hele hoop geld. Door zonnepanelen te laten installeren op je dak, kun je al aardig wat stroom opwekken. Hoeveel je opwekt, hangt af van de hoeveelheid zonnepanelen die je laat plaatsen en waar je het laat plaatsen. Logischerwijs zorgen zonnepanelen op het zuiden voor meer energie dan op het noorden. Ook het laten installeren van een warmtepomp kan een flinke bijdrage leveren. Dit vervangt traditionele verwarmingssystemen. Het gebruikt de warmte of kou uit de grond en lucht om te verwarmen of te verkoelen.

Verwarm slim met vloerverwarming

De laatste optie voor een duurzaam huis is vloerverwarming. Vloerverwarming werkt erg goed samen met een warmtepomp, omdat het ook goed werkt bij lagere temperaturen. Daarbij verdeeld vloerverwarming de warmte beter. Waar radiatoren vanuit bepaalde punten in het huis verwarmen, verwarmt vloerverwarming het hele huis geleidelijk aan. Hierdoor gaat het verwarmen veel efficiënter en is de temperatuur veel aangenamer. Als laatste heeft vloerverwarming veel lagere watertemperaturen nodig dan radiatoren, waardoor er ook veel minder energie nodig is om het te laten werken. Als je duurzamer en goedkoper wilt wonen, is een investering in vloerverwarming dus zeker de moeite waard!