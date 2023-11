Huilende supporter krijgt de verrassing van zijn leven na AZ

Een hartverwarmend moment na de Conference League-wedstrijd tussen AZ en Aston Villa. Een jonge fan wilde dolgraag het shirt van Aston Villa-aanvaller en kreeg uiteindelijk waar hij op hoopte.

De jongen had een spandoek meegenomen waarin hij in het Frans, de moedertaal van Diaby, vraagt om diens shirt. Dat spandoek had hij opgehangen in het AFAS Stadion, maar leverde hem niet het shirt van Diaby op. Teleurgesteld vouwde hij het doek weer op, waarna hij huilend plaatsnam op een stoeltje.



Een steward van AZ ontfermde zich over de jongen, die ogenschijnlijk moederziel alleen op de tribune zat. De steward gaf hem wat te drinken en uiteindelijk verscheen ook Diaby, die zijn shirt alsnog overhandigde aan de fan en hem een knuffel gaf. Aston Villa won de wedstrijd met 1-4; Diaby speelde elf minuten als invaller.

Bekijk de video door te klikken op de tekst in onderstaande tweet (niet op het screenshot):

