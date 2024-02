Huijsen verkrijgt Spaanse nationaliteit en is beschikbaar voor La Roja – Voetbal International

Dean Huijsen heeft woensdag de Spaanse nationaliteit verkregen en kan vanaf nu (jeugd)interlands voor Spanje spelen. De geboren Amsterdammer kwam in oktober vorig jaar voor het laatst uit voor een Nederlands jeugdteam.

Huijsen ontving woensdagochtend het officiële document waarin staat dat hij vanaf heden de Spaanse nationaliteit heeft. De verwachting is dat de talentvolle verdediger van Juventus, die wordt verhuurd aan AS Roma, volgende maand wordt opgeroepen voor Spanje Onder-21. De Spaanse beloften spelen dan tegen Slowakije en België.

De keuze van Huijsen om voor Spanje uit te willen komen hing al langere tijd in de lucht. De mandekker speelde in oktober 2023 nog oefeninterlands voor Oranje Onder-19. De achttienjarige verdediger verliet Nederland met zijn familie op zijn vijfde en doorliep de jeugdopleiding van Málaga voordat hij in de zomer van 2021 naar Juventus verhuisde.