Huidige woning Leontien Borsato te huur. Zie de foto’s

En daarmee wordt veel duidelijk…

Afgelopen weekend wist bekendeburen.nl als eerste te melden dat Leontine Borsato een prachtig huis heeft gekocht in Huizen van iets boven de 1 miljoen euro. Tegelijkertijd is de twee onder 1 kapvilla waar zij nu nog woont te huur gezet.

HUURPRIJS VILLA LEONTINE BORSATO

De huur voor het huidige huis van Leontine Borsato bedraagt 3950 euro per maand en daar bovenop dient de huurder een eenmalige waarborgsom te betalen van 7900 euro. Wat krijgt de huurder voor deze prijs?

INDELING VILLA: BINNEN KIJKEN BIJ LEONTINE BORSATO

De woonoppervlakte bedraagt 203 vierkante meter en in totaal zijn er zes kamers, waaronder vier slaap- en twee badkamers, welke zijn verdeeld over drie woonlagen plus een zolder.

Koken kan in de luxe open keuken, voorzien van alle benodigde inbouwapparatuur. Bij de villa hoort ook nog een guesthouse met twee slaapkamers en een badkamer. De achtertuin is 525 vierkante meter groot en ligt op het…