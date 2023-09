Huh? Krimpen je hersenen van hardlopen?

Onderzoek bij langeafstandlopers laat een zeer opmerkelijk resultaat zien: na afloop van een ultramarathon was het hersenvolume van de lopers met 6,1% procent afgenomen. Terwijl uit de meeste studies juist blijkt dat hardlopen zoveel mentale voordelen heeft. We worden er zelfs slim van! Hoe zit dat?

We moeten er bij opmerken dat het geen gewone wedstrijd was. Dr. Shütz en zijn team van het Universitair Ziekenhuis Ulm in Duitsland, onderzochten namelijk een groep van 44 ultramarathonlopers. Zij namen deel aan de Trans Europe Foot Race. Een extreme wedstrijd van 64 dagen waar de ultralopers van Zuid-Italië naar de Noordkaap in Noorwegen rennen. Een afstand van maar liefst 4487 kilometer. Oftewel meer dan 100 marathons in 2 maanden, zonder een dag rust. Zij onderzochten het effect van het extreme hardlopen op het bewegingsapparaat, maar de studie gaf ook een aantal interessante bevindingen over de hersenen.

Aan het einde van de wedstrijd bleek uit een MRI scan een afname van 6.1%….