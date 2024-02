Huawei-onderzoekers: ‘Fysiek lichaam is volgende stap voor kunstmatige intelligentie’

Onderzoekers van het techbedrijf Huawei stellen dat fysieke lichamen de volgende stap zijn voor kunstmatige intelligentie. Zodra we het voor elkaar krijgen om fysieke lichamen en AI samen te voegen, kunnen er interessante dingen ontstaan, die de samenleving voorgoed kunnen veranderen.

Een sprong voorwaarts

Een onderzoeksteam van Huawei’s Noah’s Ark Lab in Parijs heeft onlangs een voorpublicatie van onderzoek vrijgegeven waarin zij een potentieel raamwerk schetsen voor “belichaamde kunstmatige intelligentie” (E-AI), dat zij beschouwen als de “volgende cruciale stap in de richting van kunstmatige algemene intelligentie (AGI)”.

AGI, ook wel bekend als “AI op menselijk niveau” of “sterke AI”, verwijst gewoonlijk naar een kunstmatig intelligentiesysteem dat in staat is tot het uitvoeren van elke taak mits de benodigde middelen voorhanden zijn. Hoewel er geen duidelijke wetenschappelijke consensus bestaat over de exacte kenmerken waaraan een AI-systeem moet…