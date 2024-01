HP Spectre x360 14 en 16 (2024) beloven betere ervaring dankzij AI

De HP Spectre x360 16 (202) kan je met zijn touchscreen en pen ook als grote (teken)tablet inzetten.

De Spectre x360 laptops zijn de paradepaardjes van HP’s consumentenlaptops. De nieuwe modellen beloven met name een betere gebruikerservaring. Uiteraard met behulp van AI.

De aankondiging op CES 2024 van de nieuwe generatie HP Spectre x360 14 (2024) en HP Spectre x360 16 (2024) is voornamelijk opmerkelijk omdat deze – naar gangbare maatstaven – niet bol staat van de specificaties. Toch doorgaans waar de makers van Windows laptops het liefst mee strooien. In plaats daarvan wijst HP vooral op zaken die je als gebruiker het leven makkelijker moeten maken. Al gaat dat nog met genoeg jargon en technobabble gepaard. Maar goed, een kleine verschuiving richting de gebruiker in plaats van de techniek is ook een verbetering.

HP Spectre x360 14 (2024) en Spectre x360 16 (2024)

HP zelf noemt de nieuwe modellen ‘HP Spectre x350 14 inch 2-in-1 Laptop PC’, wat doet…