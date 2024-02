Houthi-voorman: ‘Russische en Chinese schepen krijgen veilige doorgang’

Een hoge Houthi-functionaris heeft een veilige doorgang beloofd voor Russische en Chinese schepen die over de Rode Zee varen. Dat zei hij in een interview dat vrijdag door de Russische krant Izvestia werd gepubliceerd.

In het interview benadrukte de Houthi-functionaris dat de wateren rond Jemen veilig zijn zolang schepen niet verbonden zijn met bepaalde landen, met name Israël.

“Wat alle andere landen betreft, inclusief Rusland en China, wordt hun scheepvaart in de regio niet bedreigd”, zei hij. “Bovendien zijn we klaar om de veilige doorgang van hun schepen in de Rode Zee te garanderen, omdat vrije navigatie een belangrijke rol speelt voor ons land.”

Gazastrook

Aanvallen op schepen “die op enigerlei wijze verband houden met Israël” zouden doorgaan, voegde hij eraan toe. “Ons doel is om de economische kosten voor de Joodse staat te verhogen om het bloedbad in Gaza te stoppen.”

De…