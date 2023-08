Hotel chique slaapkamer? Met deze zes tips geef jij de ruimte een make-over — sevencouches

Tip 3: Kies voor lange gordijnen

Gordijnen die tot de grond reiken, dat staat voor mij symbool voor een hotelkamer. Ik vind het chique ogen en het brengt rust in de ruimte. Ook fijn: als je aan een zijde van de ruimte een radiator hebt, kun je de gordijnen ervoor hangen om ‘m weg te werken. Wij hadden korte, verduisterende gordijnen die heel fijn waren, maar niet helemaal in het plaatje pasten. Uit ons oude huis hadden we prachtige gordijnen meegenomen die nog geen plekje hadden gekregen. Helaas niet verduisterend, maar dat was geen probleem. Door een dubbele rail op te hangen, kon ik onze ‘oude’ gordijnen hergebruiken. Mix van functioneel en mooi.

Tip 4: Zorg voor voldoende kastruimte

Hotelkamers zijn zo fijn omdat er geen spullen rondslingeren die op een plek liggen waar ze eigenlijk niet horen. Zorgen voor voldoende kastruimte is geen garantie voor een opgeruimde slaapkamer, daar ben je tenslotte zelf bij, maar het helpt wel om de boel netjes te houden. Naast onze nieuwe…