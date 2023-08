Hotel Chique: Een tijdloze en elegante interieur stijl • Stijlvol Styling woonblog • Voel je thuis!

Hotel chique is een populaire interieurstijl die tijdloze elegantie combineert met een moderne twist. Het wordt gekenmerkt door een neutraal kleurenpalet, luxe materialen en een mix van vintage en moderne stukken. Deze stijl is perfect voor degenen die een verfijnde en comfortabele ruimte willen creëren die luxe en glamour uitstraalt. In deze blog vertel ik je alles over deze trend.

Interieur project in hotel chique stijl door SBZ Interieur Design

Neutrale kleuren gemixt met metaal accenten

Een van de belangrijkste elementen van hotel chique (ook wel geschreven hotel chic) is het gebruik van neutrale kleuren zoals wit, beige, bruin, grijs en zwart. Deze kleuren creëren een rustige en kalmerende sfeer, en ze dienen ook als perfecte achtergrond voor een verscheidenheid aan decor-elementen. Bovendien worden metalen accenten zoals messing, goud en zilver vaak gebruikt om een ’touch’ van elegantie en glamour toe te voegen.

Luxe materialen

Een ander belangrijk aspect van…