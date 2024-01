Horecasector Kampt met Aanhoudend Personeelstekort

Leestijd: < 1 minuut

Het personeelstekort in de Nederlandse horecasector zal de komende jaren aanhouden, verwacht Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Volgens de brancheorganisatie komt dat met name door vergrijzing en minder jongeren die beschikbaar zijn voor werk in restaurants, cafés en hotels.

Zo merkt KHN dat het aantal jonge mensen dat een beroepsopleiding volgt voor een horecabaan al jaren daalt. Stonden er in schooljaar 2017-2018 nog ruim 35.000 studenten ingeschreven bij een opleiding, in schooljaar 2021-2022 was dat volgens de brancheorganisatie met 17 procent afgenomen tot ruim 29.000. In combinatie met de vergrijzing heeft dat invloed op de aanwas van nieuwe mensen.

Het aantal werkenden in de sector steeg in 2022 tot ruim 508.000, boven het niveau van voor de coronacrisis. Dat staat in een recent arbeidsmarktrapport dat ABF Research heeft opgesteld in opdracht van KHN en Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH). In de eerste helft van vorig jaar stabiliseerde het…