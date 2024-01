‘Hopelijk kan ik dit lang volhouden’ – Voetbal International

Luuk de Jong is trots dat hij in de toptien van Eredivisie-topscorers aller tijden is gekomen. De spits van PSV maakte zaterdag een hattrick tegen Excelsior en kwam zo op 164 Eredivisie-doelpunten. Ook kwam De Jong dichter bij de topscorers van dit seizoen: Santiago Giménez en Vangelis Pavlidis.

Met zijn 164ste Eredivisie-goal ging De Jong Cor van der Gijp voorbij. ‘Dit is een mooie statistiek. Een hattrick maken was voor mij ook een tijdje geleden. Uiteindelijk moeten de ballen er ook nog maar in gaan. Dan is dit heerlijk. De 3-0 voelde ook een beetje als een bevrijding. De laatste fase was alleen niet echt des PSV’s.’