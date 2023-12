‘Hoorde het pas toen ik het veld opkwam’ – Voetbal International

Lasse Schöne bereikte vrijdagavond een bijzondere mijlpaal in de Eredivisie, maar was daar zelf niet zo mee bezig. De Deense middenvelder van NEC viel in tegen Fortuna Sittard en speelde zo zijn 433ste Eredivisie-wedstrijd. Hiermee evenaarde hij oud-doelman Hans Vonk als buitenlander met de meeste wedstrijden op het hoogste niveau in Nederland.

Schöne is naar eigen zeggen niet zo bezig met statistieken. ‘Ik hoorde pas over het record toen ik het veld opliep. Ik had geen flauw idee. Bijzonder is het wel. Er zijn weinig spelers met zo veel wedstrijden. Dat betekent ook dat ik oud word, haha. Het is ook niet dat ik er niet trots op ben, ik was er alleen niet zo mee bezig.’