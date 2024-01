Hoop op spoedige renteverlagingen neemt weer af

Het nieuwe jaar is niet helemaal begonnen zoals de meer optimistische beleggingsstrategen hadden verwacht. De belangrijke aandelenindices staan na de eerste handelsdagen zo’n 2% in de min en de lange rente is in de VS en in de eurozone al met tien tot vijftien basispunten opgelopen.

De ‘gouden’ combinatie in die optimistische marktprognoses bestaat uit dalende inflatie die centrale banken de mogelijkheid geeft tot het doorvoeren van renteverlagingen én een verdere stijging van de bedrijfswinsten.

Tegenvaller renteverlaging en ‘reverse Goldilocks’

De publicatie van de notulen van het rentebepalende orgaan van de Federal Reserve afgelopen week gooide al het eerste koude water…