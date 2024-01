Hoop en vrees: Philips en Adyen

In het derde kwartaal stapten Nederlandse particuliere beleggers massaal in Adyen.

Uit de eindejaarscijfers van handels- en beleggingsplatform eToro blijkt dat de meeste van hen nog steeds aan boord zijn. Vergeleken met een jaar eerder is het aantal gebruikers dat het aandeel in portefeuille houdt met 78% toegenomen. Deze toename komt vrijwel volledig op het conto van het derde kwartaal. De koers kreeg aan het begin van dat kwartaal een zware klap na teleurstellende halfjaarresultaten. Particuliere beleggers zagen in deze afstraffing een koopkans. Waar het aandeel in september en oktober rond de €700 bleef schommelen, koerst deze nu weer ruim boven de €1180 per aandeel.

Het aandeel met de één na grootste instroom van nieuwe beleggers in 2023 is Koninklijke Philips. Ondanks een grillig koersverloop noteert het aandeel bijna 50% boven de prijs van begin dit jaar. Door de slepende apneu-affaire stond het aandeel eind…