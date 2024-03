hoogste euro prijs aller tijden 

De bitcoin koers dat weer voor bijzonder nieuws zorgt. Iets wat bijna ondenkbaar was, is dan nu toch werkelijkheid geworden. Bitcoin heeft vandaag weer enorme stappen gezet. Dit jaar begon de koers met een waarde van 43.000 dollar en inmiddels kun je niet meer om de 60.000 euro heen. Je kunt je wel voorstellen dat dit een bijzonder moment is voor de euro, maar wat valt er verder over te vertellen?

Een bijzondere maand

Het nieuwe record komt niet zomaar uit de lucht vallen, want bitcoin heeft al een goede maand achter de rug. Ze stegen in februari namelijk al met meer dan 50%. Volgens analisten heeft dit met verschillende factoren te maken en hieronder lees je meer over de drie belangrijkste.

De eerste factor is zonder enige twijfel de lancering van de bitcoin spot exchange-traded funds (ETFs) in de VS. Deze beursgenoteerde fondsen hebben met een ongekende snelheid in slechts anderhalve maand ontzettend veel kapitaal aangetrokken. De ETF’s maken het voor particuliere…