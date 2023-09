Hoogleraar geneeskunde waarschuwt Humberto-kijkers: “Géén strakke onderbroeken!”

Marcel Levi, een gerespecteerd professor geneeskunde, heeft de mannelijke kijkers van Humberto gisterenavond stevig op het hart gedrukt om géén strakke slips te dragen. “Testikels vinden warmte niet prettig. Daarom hangen ze ook.”

Menig Iphone-gebruiker heeft gisteren even gecontroleerd of ze niet perongeluk de Iphone 12 op zak hadden. De Franse toezichthouder heeft dit kreng namelijk verboden vanwege te hoge straling en Nederland dreigt dit voorbeeld te volgen. Dit nieuws werd gisterenavond behandeld in de dagelijkse talkshow van Humberto Tan.

Twan is veilig, Elodie de klos

Twan Huys geeft in de uitzending aan flink geschrokken te zijn. “Ik heb weinig met techniek. Ik heb een telefoon natuurlijk. Het klinkt heel erg om te zeggen, maar ik moest vanochtend even kijken welk nummer iPhone ik had. Ik dacht: heb ik dat ding eigenlijk? Heb ik een iPhone? Ik zit iets hoger heb ik begrepen. 14, heb ik.” Twannetje lijkt dus veilig. Elodie Verweij…