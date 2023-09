Hoogdividendportefeuille | Kleine inkomensdaling verwacht

Eind juni eindigde het vijfde, gebroken, boekjaar van de Hoogdividendportefeuille met een dividendinkomen van ruim €5515. Dat was het hoogste inkomen in de geschiedenis van de portefeuille. De prognose voor het twee maanden geleden gestarte zesde boekjaar laat een kleine daling van het (verwachte) dividendinkomen zien. Ik reken op een dividend van minimaal €5186, dat is ongeveer 6% minder dan in het jaar 2022/23. In de eerste twee maanden van het nieuwe boekjaar is al ruim €656 – ofwel 12,5% – van dit verwachte dividendinkomen ontvangen. Dit jaar komen de grootste bijdragen – als alles volgens plan verloopt – opnieuw van NN Group (bijna €400), Enel (€357), Allianz (€319) en Münchener Rück…