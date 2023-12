Hoogdividendportefeuille | Farma maakt pas op de plaats

Met een totaalrendement van 3,4% beleeft de Hoogdividendportefeuille een tot nu toe weinig enerverend jaar. De stroom aan dividendinkomsten – de raison d’être van de portefeuille – loopt echter volledig volgens plan. Na vijf maanden van het begin juli gestarte boekjaar hebben we bijna 29% van het verwachte jaardividend van €5186 voor 2023/24 ontvangen. De bulk van het dividend komt in de maanden april tot en met juni. In die periode betalen Allianz, Münchener Rück en Sanofi hun jaardividend. Daarnaast keren BAE Systems, NN Group en Orange in juni hun halfjaardividend uit en volgt er in die maand een reeks van kwartaalbetalingen van bijna alle Amerikaanse aandelenposities in de…