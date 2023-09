hoog Feyenoord- en AZ-gehalte na speelronde 4 – Voetbal International

Feyenoord had in hun vierde competitiewedstrijd van het seizoen totaal geen moeite met FC Utrecht. De Rotterdammers wonnen simpel dankzij doelpunten van Santiago Giménez (twee), Calvin Stengs, Ayase Ueda en Yankuba Minteh.

Laatstgenoemde is een van de Feyenoorders die is opgenomen in VI’s Elftal van de Week. De Gambiaan kreeg een 7,5 voor zijn optreden tegen Utrecht. Ook teamgenoten David Hancko en Mats Wieffer kregen een 7,5. Lutsharel Geertruida werd beoordeeld met een 7.