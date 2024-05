Zomerse Avonturen: Hondvriendelijke Activiteiten om Samen te Ontdekken

Beginnen de temperaturen te stijgen en krijg je daardoor meer en meer zin om lekker in de buitenlucht te vertoeven? Je hond is dan minstens zo enthousiast. Maar bij stijgende temperaturen komen er natuurlijk ook een aantal belangrijke punten van aandacht. Je moet bijvoorbeeld op zoek gaan naar activiteiten die hondvriendelijk zijn in de volle zon. Om je hier wat meer mee te helpen, hebben we een paar leuke tips voor je op een rijtje gezet.

Zoek de nodige verkoeling op door lekker te spetteren in het water

Je weet het misschien maar al te goed. Tijdens de warmste dagen van het jaar is het wel zo fijn om te weten dat je kunt genieten van de nodige verkoeling. En dit doe je het beste door lekker te gaan spetteren met je eigen hond in het water. Zoek bijvoorbeeld een meertje bij jou in de buurt op en geniet van de aangename verkoeling van het water.

Let op het uitlaten en zoek de niet-geasfalteerde paden op

En ga je buiten op pad om je hond uit te laten? Misschien zorg je in dat geval alvast voor de nodige voorbereidingen, zoals het kopen van een muilkorf voor honden. Maar heb je er ook al eens over nagedacht dat de stenen behoorlijk warm kunnen worden aan de pootjes van je hond? Ga daarom altijd op zoek naar een route buiten de gebaande paden. Een wandeling in het bos is daar bijvoorbeeld bijzonder geschikt voor. Naast dat dit beter is voor de pootjes van je hond, zorgen de bomen ook meteen voor de nodige natuurlijke verkoeling. En hierdoor kan het zomaar zo zijn dat het wandelen met je hond net even wat beter vol te houden is.

Let er altijd op dat je hond in de loop van de dag genoeg kan drinken

Maar ook in de loop van de dag zijn er een aantal tips die je erg makkelijk kunt toepassen. Zo kun je investeren in erg handige gadgets, zoals een koelmat hond. Maar zorg er ook altijd voor dat je een grote bank met vers drinkwater klaar hebt staan. Tijdens de zomermaanden zul je namelijk al snel merken dat je hond net even wat meer behoefte heeft aan koel en koud water. Of dat nu na een lange wandeling is of na een middag chillen in de zon bij jou in de tuin.